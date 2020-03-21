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إليسا توجه رسالة حب لوالدتها بمناسبة عيد الأم.. فماذا قالت؟

السبت 21/مارس/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة إليسا رسالة تهنئة لوالدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إليسا مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تحتضن والدتها وتقبلها، وعلقت على الفيديو قائلة:"يا رب يخليكي يا أمي ياست الحبايب يا حبيبة".

وفي سياق آخر،طرحت إليسا مؤخرًا أغنية تحمل اسم "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبناني، وهي من ألحان محمد رحيم،كلمات سهام الشعشاع.

والجدير بالذكر أن إليسا انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لها تحمل اسم "بنحب الحياة" تتعاون فيها مع المنتج الفنى نصرمحروس، وأمير محروس وألحان محمد رحيم.

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