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أوباميانج بديل لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان بسبب برشلونة

السبت 21/مارس/2020 - 11:43 ص
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أوباميانج
أوباميانج
عبد القادر عرابي
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تشير عدة تقارير صحفية إسبانية وإيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أصبح على وشك خسارة مهاجمه الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل لصالح برشلونة.

 

ويستعد نادي برشلونة الإسباني لتفعيل الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، والبالغ 111 مليون يورو، مستغلاً رغبة نجم التانجو في اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.

 

ووفقاً لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن إدارة الفريق وضعت بعض الأسماء المرشحة للإنضمام للفريق في خط الهجوم، في حال رحل مارتينيز بشكل رسمي.

 

ويأتي على رأس المرشحين، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، والفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

 

ويرغب أوباميانج في الرحيل عن أرسنال في الصيف، في ظل وجود إهتمام من عديد الأندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

 

ويبتقى موسماً وحيداً في عقد أوباميانج مع أرسنال، ورفض اللاعب كل العروض المقدمة من فريقه لتوقيع عقد جديد.

 

كما يريد الإنتر ضم الفرنسي الخبير أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، لا سيما وأنه سيكون متاحاً في الصيف دون مقابل.

 

وكان اللاعب على وشك الإنتقال للنيرادزوري في يناير الماضي، قبل أن تتوقف المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

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مارتينيز لاوتارو مارتينيز برشلونة اوباميانج انتر ميلان

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