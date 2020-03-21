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رسالة مؤثرة من إدوارد لوالدته الراحلة في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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احتفل الفنان إدوارد، بعيد الأم من خلال نشر صورة جديدة لوالدته الراحلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق إدوارد، على الصورة قائلًا:"ل سنه وانتي طيب يا امي ربنا يرحمك موش هنسي ابدا وانتي بتدعيلي كل شويه وصورتك عشان اشوفك دايما قدامي وانتي بتدعيلي وحشتيني قوي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته".

يذكر أن آخر أعمال إدوارد، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار الخمسينيات، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة مي سليم ودانا حمدان وداليا مصطفى وأماني كمال وعايدة رياض وإياد نصار، والمسلسل حقق نسبة نجاح كبيرة.
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الكلمات المفتاحية

يوم عيد الام

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