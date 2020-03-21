تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايوان

أعلنت وزارة الصحة في تايوان، اليوم السبت تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كلها لأشخاص وصلوا من الخارج ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

ومنعت الحكومة التايوانية، دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

وكانت تايوان، قد نالت إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، أن فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.