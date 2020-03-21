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4 إصابات جديدة وتماثل 13 حالة للشفاء في عمان

السبت 21/مارس/2020 - 10:21 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52 حالة، وتماثل 13 حالة للشفاء.

 

وسجلت وزارة الصحة العمانية، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، والحالتان الأخريتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا. ليصبح العدد الكلى للإصابات في السلطنة 52 حالة.

 

وطالبت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها الرسمى على تويتر، المواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

 

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