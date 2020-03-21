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أسعار الخضراوات اليوم السبت 21-3-2020..ارتفاع بعض الأصناف نتيجة لكثرة الإقبال

السبت 21/مارس/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الخضراوات

شهدت اسعار الخضراوات اليوم حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك عقب ارتفاع بقيمة تراوحت ما بين جنيهًا إلى جنيهان في بعض الأصناف نتيجة لاقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة لتخزينها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


أسعار الخضراوات اليوم السبت 21-3-2020

سعر البصل 6 جنيهًا 

سعر البطاطس 5.5 جنيهًا

سعر الكوسة 6 جنيهًا 

سعر الفاصوليا 16 جنيها

سعر الطماطم 7 جنيه

سعر الفلفل الرومي 13 جنيها

سعر البصل الأحمر 11 جنيها

سعر الثوم  ما بين 8 إلى 11 جنيها
 
البصل الأبيض سجل 9 جنيه

سعر البسلة 8.5 جنيها

سعر الباذنجان العروس 10 جنيها

سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا

سعر الجزر 5.5 جنيها

سعر الفلفل الألوان 30 جنيها

الملوخية 10 جنيهًا

سعر السبانخ 10 جنيها

سعر ورق العنب 50 جنيها

سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 10 جنيهات

سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة

سعر الليمون 12 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم السبت

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

البرتقال أبوسرة 10 جنيه

سعر التفاح الأحمر 25 جنيها

سعر الرمان 15 جنيها

سعر التفاح الأخضر 22 جنيها

سعر الكانتالوب 10 جنيها

سعر الجوافة 12 جنيها 

سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها 

سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه

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