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تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في اليابان

السبت 21/مارس/2020 - 09:51 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في اليابان، اليوم السبت، 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، انتقلت محليا.

 

وبحسب وزارة الصحة اليابانية، سيرتفع عدد المصابين إلى 1728 شخصًا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من السفينة السياحية التي رست قرب طوكيو الشهر الماضي.

 

وقالت الصحة اليابانية، إن العدد ما زال في تزايد مستمر، إلا أن اليابان بدأت تقليص بعض الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة انتشار الوباء.

 

وأعلنت السلطات اليابانية، أمس الجمعة، أنها لن تمدد إغلاق المدارس، ما يمهد الساحة لاستئناف الدراسة في بداية العام الدراسي في شهر أبريل القادم.

 

وباتت إقامة دورة الألعاب الأولمبية الدولية المقررة في 24 يوليو محل شك مع انتشار كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم، بينما قال منظمو هذه الأولمبياد مرارا إن الدورة ستقام كما هو مقرر.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اليابان اصابة 1000 شخص 12 اصابة

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