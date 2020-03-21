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سعر الذهب اليوم السبت 21-3-2020.. الأسعار تستقر في يوم عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
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استقر سعر الذهب اليوم السبت 21-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة 10 جنيهات للعيار الواحد حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 685 جنيها، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل اليوم 5480 جنيها

أوقية الذهب اليوم 1509 دولار


أسعار المعادن النفيسة 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3% إلى 1701.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى على الإطلاق.

سعر الذهب العالمي
 
 ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة فى ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثانى انخفاض أسبوعى فى الوقت الذى باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش فى أصول أخرى.

وربح الذهب فى المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1% فى الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض فى الأسبوع. وصعد الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1487.90 دولار.
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