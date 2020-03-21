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ينافس الزمالك بمفرده.. أرقام الأسطورة حسام عاشور داخل جدران الأهلي (تقرير)

السبت 21/مارس/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى عشاق ومحبو النادي الأهلي خبر رفض إدارة الأحمر التجديد للاعب الوسط التاريخي حسام عاشور ببالغ الحزن وسط ردود أفعال متابينة بين الرفض والقبول.


الأهلي يعلن الاستغناء عن خدمات حسام عاشور

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أعلن أمس الجمعة عن تفاصيل جلسته مع قائد الأحمر التاريخي حسام عاشور حيث تم إخباره بقرار الاستغناء عن خدماته بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر الذي لا يرغب في استمرار الاعب في الفترة المقبلة.


وتابع مجلس إدارة الأهلي أنه ينتوي تنظيم مباراة اعتزال لقائد الفريق التاريخي كونه أحد أساطير القلعة الحمراء كما رشحته الإدارة لشغل أحد مناصب الإعلامية في قناة الفريق الرسمية أو تحمل تكاليف سفره للحصول على دورات تدريبية في كرة القدم لكن حسام عاشور رفض كافة المقترحات معلنا رغبته في الاستمرار بالملاعب.


أرقام حسام عاشور داخل القلعة الحمراء

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام كافة أرقام حسام عاشور لاعب وسط الأهلي التاريخي داخل جدران القلعة الحمراء على مدار مسيرة دامت قرابة الـ 17 عامًا داخل جدران النادي الأحمر.


- شارك حسام عاشور مع فريق الأهلي في 511 مباراة بمختلف المسابقات، كأكثر الاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في تاريخ القلعة الحمراء.


- شارك حسام عاشور في 156 مباراة في البطولات القارية الإفريقية مع الأهلي، كأكثر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يحقق هذا الإنجاز وبفارق أكثر من 30 مباراة عن وائل جمعة أقرب الملاحقين.


- توج حسام عاشور بـ 36 بطولة مع الأهلي، وهو أكثر اللاعبين المصريين حملًا للبطولات ، وخامس اللاعبين حول العالم في التاريخ في قائمة جاء على رأسها الاعب البرازيلي داني الفيش.


- حصد حسام عاشور نجم وسط الأهلي التاريخي درع الدوري 12 مرة مع الفريق الأحمر ليعادل الاعب بمفرده رقم بطولات الزمالك في المسابقة المحلية، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري المصري.


- يعتبر حسام عاشور أصغر من حمل شارة القيادة في النادي الأهلي طوال تاريخه، بعمر 24 عامًا في موسم 2009-2010 أمام اتحاد الشرطة.


- شارك حسام عاشور في 11 مباراة ببطولة كأس العالم للأندية وهوا أكثر الاعبين مشاركة في تاريخ البطولة العالمية مع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة.


- حقق حسام عاشور رقما قياسيا في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث توج بالأميرة السمراء في 5 مناسبات.


بطولات حسام عاشور مع الأهلي

وبالحديث عن بطولات القائد حسام عاشور مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فإن الحديث يحتاج لسرد طويل لأن أسطورة منتصف الميدان حصد 36 لقبا على مدار مسيرته داخل المستطيل الأخضر حيث جاءت الألقاب كالآتي:-


- بطولة الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة

- كأس مصر في 3 مناسبات

- كأس السوبر المصري في 10 مناسبات

- دوري أبطال أفريقيا في 5 مناسبات

- كأس الكونفدرالية الأفريقية في مناسبة وحيدة

- كأس السوبر الأفريقي في 5 مناسبات

- الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006.
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