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بيريز يحسم مصير نجم ريال مدريد المعار إلى دورتموند

السبت 21/مارس/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتخذ قراره بشأن عودة المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي نيكو شيرا أن أشرف حكيمي يلعب معاراً لبروسيا دورتموند منذ موسمين وأن فترة إعارته تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأن النجم المغربي قدم آداء رائع في تلك الفترة.

وأكد الصحفي نيكو شيرا أن أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد في الصيف المقبل كما أن فلورنتينو بيريز سيجدد عقده حتى عام 2025.

وأفاد الصحفي نيكو شيرا بأن حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا هو من خريجي ريال مدريد وخاض مع بروسيا دورتموند 65 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع17 هدف بينما لعب مع ريال مدريد 17 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف واحد.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية مطلع هذا الشهر أن الدولى المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق بوروسيا دورتموند والمُعار إليه من ريال مدريد اتخذ قراراً حاسماً بشان مستقبله مع الملكي.

وذكرت صحيفة تلي فووت الفرنسية أن أشرف حكيمي إنضم إلى بروسيا دورتموند قادماً من ريال مدريد في صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أشرف حكيمي إستقر على العودة إلى ريال مدريد عقب نهاية فترة إعارته مع بروسيا دورتموند في يونيو المقبل من أجل إثبات ذاته مجدداً مع الفريق الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى إن قرار حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد يأتي خلافًا لما ألمح إليه اللاعب من قبل مؤخرًا بأنه يتطلع للاستمرار مع بروسيا دورتموند، حيث قال عقب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب في الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا:"يمكن أن يحدث أي شيء في يونيو، سنرى ما سيكون عليه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب وأريد أن أستمر في النمو، هنا في ألمانيا أعطوني الفرصة".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا لعب 36 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
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