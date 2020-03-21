Advertisements
Advertisements
Advertisements

هكذا هنأ أحمد زاهر والدته في"عيد الأم"

السبت 21/مارس/2020 - 02:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements

نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأم.

وعلق "زاهر" على الصور قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا ست الكل يا أغلى أم في الدنيا".

وتابع "زاهر" قائلا: "ربنا يحفظك ويخليكي ليا وميحرمنيش منك ولا من دعواتك اللي أنا عايش بيها لحد دلوقتي".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "ربنا يخليهالك يارب ويباركلك فيها وفي عمرها يا فنانا الغالي".



Advertisements

أخبار تهمك

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. برودة وأمطار على هذه المناطق

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status