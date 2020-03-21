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هكذا هنأ أحمد زاهر والدته في"عيد الأم"
السبت 21/مارس/2020 - 02:59 ص
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روان هيثم
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نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأم.
وعلق "زاهر" على الصور قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا ست الكل يا أغلى أم في الدنيا".
وتابع "زاهر" قائلا: "ربنا يحفظك ويخليكي ليا وميحرمنيش منك ولا من دعواتك اللي أنا عايش بيها لحد دلوقتي".
وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "ربنا يخليهالك يارب ويباركلك فيها وفي عمرها يا فنانا الغالي".
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