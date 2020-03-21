هكذا هنأ أحمد زاهر والدته في"عيد الأم"













نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأم.وعلق "زاهر" على الصور قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا ست الكل يا أغلى أم في الدنيا".وتابع "زاهر" قائلا: "ربنا يحفظك ويخليكي ليا وميحرمنيش منك ولا من دعواتك اللي أنا عايش بيها لحد دلوقتي".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "ربنا يخليهالك يارب ويباركلك فيها وفي عمرها يا فنانا الغالي".