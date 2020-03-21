عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

قالت الدكتورة كريستيل صغبيني، رئيسة مجلس إدارة شركة سانوفي مصر والسودان، إن الشركة تبذل أقصى جهد لمساعدة دول العالم في الوصول لعلاج لفيروس كورونا، موضحة أنهم يعملون على تطوير لقاح لمنع انتشار "كوفيد 19".

وأشارت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم بدأوا دراسة جديدة لبحث إمكانية وجود دواء متوفر بالسوق الآن، يمكن أن يكون آمن وفعال في علاج مصابي كورونا.

وأضافت أن وسائل الإعلام الأوروبية تحدثت عن مادة "الهيدروكسي كروكين" والموجودة في أصناف دوائية، والتي يمكن أن تكون فعالة في علاج "كوفيد 19"، موضحة أن هذا العقار يستخدم في علاج مرض الروماتويد.

وأضافت أن وسائل الإعلام الأوروبية تحدثت عن مادة "الهيدروكسي كروكين" والموجودة في أصناف دوائية، والتي يمكن أن تكون فعالة في علاج "كوفيد 19"، موضحة أن هذا العقار يستخدم في علاج مرض الروماتويد.

وأوضحت أنهم أجروا تجربة قياس أثر تلك المادة على 36 مصابا بكورونا، حيث تم إعطاء 26 مصابا منهم مادة "الهيدروكسي كروكين"، وبعد 6 أيام تم شفائهم، منوهة بأنه لا توجد دراسات سريرية كافية تؤكد نتيجة المادة على المصابين.

وأوضحت أنهم أجروا تجربة قياس أثر تلك المادة على 36 مصابا بكورونا، حيث تم إعطاء 26 مصابا منهم مادة "الهيدروكسي كروكين"، وبعد 6 أيام تم شفائهم، منوهة بأنه لا توجد دراسات سريرية كافية تؤكد نتيجة المادة على المصابين.

وتابعت أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم التأكد من نتيجة الدواء على مصابي فيروس الكورونا، منوهة بأن أي استخدام لمادة"الهيدروكسي كروكين" لعلاج فيروس كورونا حاليا، هو استخدام غير مصر به رسميا، كاشفة أنه يوجد مصنع لإنتاج هذا العقار في مصر.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.





ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.