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ويزو: "اتعلمت المسؤلية بعد انجابي لإسماعيل"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:52 م
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ويزو
ويزو
مي مرسي
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة الكوميدية ويزو، في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة "CBC" في الساعة التاسعة مساًء.

وتحدثت ويزو عن تغيير حياتها بعد انجابها لابنها إسماعيل وذكرت أنها أصبحت عاطفية أكثر قائلة " أنا سافرت بعد ما خلفته ب 3 شهور كنت بعيط كل يوم معادا اليوم اللي هروح فيه علشان هشوفه" وقالت أنها أصبحت ذالك رغم حبها للسفر.

وأجابت عن سؤال منى الشاذلي عن المهارات التي تعلمتها بعد أن أصبحب أم قائلة "اتعلمت المسؤلية يعني بقيت بقف في المطبخ" وتحدثت عن حبها لوالدتها حيث قال "أمي دي في حتة تانية حتي قبل ما أجيب إسماعيل..هي مختلفة عن أي حد.. بتخاف علينا جدا مكانتش بتنزل أخويا الولد ".

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي قامت باستضافة لاعب الكرة حسين الشحان ووالدته، والإعلامية دينا رامز وبناتها في الفقرة الثانية وعدد من الأمهات في الفقرة الثالثة، والفنانة الكوميدية ويزو في الفقرة الرابعة وذالك في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة ".." الساعة التاسعة مساءا
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