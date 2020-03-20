السياحة الجزائرية تضع 3328 مواطن رهن الحجر الصحي أسبوعين

ويذكر أن أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الجمعة، عن إعدادها مخططاً لإجلاء 2278 من الرعايا الجزائريين العالقين في مطارات 4 دول عبر 9 رحلات جوية لإعادتهم إلى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.





وقررت الوزارة نقل الرعايا مباشرة إلى 4 مواقع للحجر الصحي، تمثلت في فنادق بـ4 محافظات جزائرية وهي: فندق "الواحات" بالجزائر العاصمة، و"ماتاريس" في ولاية تيبازة (وسط)، و"الخيام وحسين" بمحافظة قسنطينة (شرق)، و"الزيانيين" في محافظة تلسمان و"المنصور" بولاية مستغانم الواقعتين غرب البلاد.





ووصل عدد الرحلات التي خصصتها الجزائر لإجلاء رعاياها وفق بيان الداخلية الجزائرية إلى 9 رحلات، موزعة كالتالي: رحلة واحدة من مطار دبي بدولة الإمارات باتجاه مطار الجزائر العاصمة، وأخرى من مطار الدار البيضاء بالمغرب نحو مطار تلمسان، وأخرى من مطار ليون الفرنسي إلى مطار وهران.





بالإضافة إلى 4 رحلات من مطار باريس نحو مطارات العاصمة وقسنطينة وتلمسان، ورحلتين من مطار مرسيليا (جنوب فرنسا) باتجاه محافظة وهران.





وأعد المخطط وزارة الأشغال العمومية والنقل بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية المتمثلة في الخطوط الجوية الجزائرية والدول المعنية، وتم بموافقة الوزير الأول عبدالعزيز جراد (رئيس الوزراء).





من جانب آخر، قررت الجزائر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإيطالية، غدا السبت، بشكل استثنائي، لإجلاء الرعايا الإيطاليين العالقين بالجزائر، وفق ما ذكره بيان عن السفارة الإيطالية بالجزائر، الجمعة.





وأعلنت السفارة تسخير الحكومة الإيطالية رحلتين يوم السبت من مطار الجزائر العاصمة نحو روما.





وألزمت السلطات الإيطالية كل رعاياها العائدين إلى بلادهم ضرورة التزامهم الدخول إلى قسم الوقاية التابعة لشركة الرعاية الصحية مباشرة بعد دخولهم الأراضي الإيطالية لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.