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أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد انتهاكه قواعد الحجر الصحي بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:42 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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قد الصربي لوكا يوفيتش، نجم ريال مدريد الإسباني، اعتذارًا رسميًا عما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة في ظل تفشي وباء كورونا القاتل.

ويواجه يوفيتش تهما جنائية وردود فعل عنيفة لانتهاكه قواعد العزل الذاتي، بعدما عاد من إسبانيا إلى صربيا.

ونشر يوفيتش عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منشورا، محذوف في الوقت الحالي :"أندم بشدة لأن هناك بعض الأشخاص قاموا بعملهم بطريقة غير احترافية، ولم يعطوني تعليمات دقيقة حول العزل الذاتي".

وذكرت صحيفة "بليتش" :"أعتذر لكل الأشخاص الذين عرضتهم لخطر بأي شكل من الأشكال".

ولكن "بليتش" نشرت أيضا ما تقول أنه مستندات وقع عليها يوفيتش عقب الوصول من مدريد، بها تعليمات. وذكرت في عنوانها "رصدناه وهو يكذب".

وكان يفترض أن يظل يوفيتش في منزله ببلجراد لمدة اسبوعين، بعدما دخل البلاد، ولكنه ترك منزله على الأقل مرة، وبحسب ما ورد فإنه برر ذلك بزيارة الصيدلية.

وذكر ممثلو الادعاء إنه سيتم اتهامه جنائيا. وقال سلافيكا يوكيتش يانكوفيتش المتحدثة الرسمية قبل يوم :" إن الوظيفة التي يقوم بها أي شخص لن تحدث أي فرق بالنسبة للدعوة القضائية".

وبموجب قانون العقوبات الذي خرقه يوفيتش، سيواجه عقوبة الغرامة والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والتى يتم توقيعها على العديد من المجرمين.

وتم وضع فريق ريال مدريد في الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعدما جاءت نتيجة تحاليل أحد لاعبي فريق السلة إيجابية لفيروس كورونا.

وأثارت رحلة بلجراد، لحضور عيد ميلاد صديقته، ضجة هائلة في وسائل الإعلام، كما أنه واجه انتقادات كبيرة من رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، التي قالت إن نجوم كرة القدم يعطون أمثلة سلبية".

وأضافت يوم الأربعاء الماضي: "إنهم يلعبون من أجل الملايين ويتجاهلون العزل الإلزامي أثناء عودتهم لبلادهم".

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يوفيتش كورونا القاتل ريال مدريد اخبار ريال مدريد

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