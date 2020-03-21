تصريحات مهمة لوزير التعليم عن البحث والمشروع الخاص بالامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يعرض الطلاب للخطر ولن يحرم أحدا من استكمال العام الدراسي.

خلال الامتحانات، سيتم الرد عليها الأسبوع المقبل، وأن إعداد المشروع والبحث سيكون أفضل وأبسط من الامتحان.

وأضاف "شوقي"ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الجمعة، أن المعلومات المتعلقة بالمشروعات

وأضاف "شوقي"ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الجمعة، أن المعلومات المتعلقة بالمشروعات كافة خلال الامتحانات، سيتم الرد عليها الأسبوع المقبل، وأن إعداد المشروع والبحث سيكون أفضل وأبسط من الامتحان.

وجاء ذلك في معرض رده على تساؤلات المواطنين، بشأن البحث والمشروع الخاص بامتحانات الترم الثاني.

وجاء ذلك في معرض رده على تساؤلات المواطنين، بشأن البحث والمشروع الخاص بامتحانات الترم الثاني.

ونوه بأنه سيتم شرح كيفية استخدام المكتبة الرقمية ومنصة التواصل، وكيف سيتمكن الطلاب من إعداد المشروع خلال فيديو مبسط الأسبوع المقبل.

ونوه بأنه سيتم شرح كيفية استخدام المكتبة الرقمية ومنصة التواصل، وكيف سيتمكن الطلاب من إعداد المشروع خلال فيديو مبسط الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور طارق شوقي، طريقة أداء امتحانات الطلاب في نهاية العام، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور طارق شوقي، طريقة أداء امتحانات الطلاب في نهاية العام، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

وذكر أن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

وذكر أن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

وتابع أنه من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





ولفت إلى أن الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.



