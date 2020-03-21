وزير التعليم لـ أولاياء الأمور: "مش عايز الناس تقلق"

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤل المواطنين بشأن البحث والمشروع الخاص بامتحانات النصف الثاني، قائلًا: اسمعوا فيديو إجراءات التعليم عن بعد.. الناس بتستسهل تسأل قبل ما تقرأ أو تسمع"، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات جاهزين، معقبا: "مش عايز الناس تقلق.. إحنا كل حاجة جديدة نحاول نعملها كان الرأى الاولاني أنها مش هتنفع أو لغة مش هنقدر.. ولكن إحنا قدرنا نعمل حاجات كتير ومصر دلوقتي تمتلك بنية قوية.. ياريت ناخد نظرة إيجابية للأمور".





وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الوزارة وضعت فيديو ترد فيه على كافة الأسئلة بشأن قراراتها الأخيرة حول المواد والامتحانات بسبب كورونا، على موقع الوزارة والفيسبوك"، مطالبا المواطنين بمشاهدة الفيديو، معقبا:" إذا لم يرد الفيديو على كافة أسئلة المواطنين فالوزارة جاهزة للرد عليها".





وأشار إلى أن الوزارة نجحت أن يكون هناك بنية قوية تسمح بامتحان أولادنا الصف الأول والثاني عبر الإنترنت ويبلغ عددهم حوالي مليون 200 ألف طالب، متابعًا: "امتحان طلاب أولى وتانية ثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل ولن يذهبوا للجان".





وفي وقت سابق أوضح الدكتور طارق شوقي، طريقة أداء امتحانات الطلاب في نهاية العام، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا حيث قال إن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

وأضاف أنه من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





وأشار إلى أن الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.





ونوه إلى أن الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كـ"بروفة" أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام. وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





ولفت إلى أن طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا، كما أن طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.





وتابع: الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل بينم الطلاب المصريين في الخارج.. سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها".



