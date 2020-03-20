أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 20 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اتخاذ إدارة الملكي بالاحتفاظ بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق وذلك بسبب الأوضاع الراهنة وتفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بيريز يحسم مصير نجم ريال مدريد المعار إلى دورتموند

كشفت وسائل إعلام عالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتخذ قراره بشأن عودة المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي نيكو شيرا أن أشرف حكيمي يلعب معاراً لبروسيا دورتموند منذ موسمين وأن فترة إعارته تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأن النجم المغربي قدم آداء رائع في تلك الفترة.

وأكد الصحفي نيكو شيرا أن أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد في الصيف المقبل كما أن فلورنتينو بيريز سيجدد عقده حتى عام 2025.

وأفاد الصحفي نيكو شيرا بأن حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا هو من خريجي ريال مدريد وخاض مع بروسيا دورتموند 65 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع17 هدف بينما لعب مع ريال مدريد 17 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف واحد.





- نجم ليفربول السابق يستبعد رحيل محمد صلاح لريال مدريد

استبعد ستيف ماكمانامان، نجم ليفربول السابق، احتمالية رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك العديد من التقارير التي أكدت اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في ظل إهتمام من كبار أوروبا، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وتحدث ماكمانامان خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، قائلا:" أعتقد أن ما يقال عن رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن ليفربول خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات".

وتابع:" في الوقت الحالي أفضل الأندية في العالم هي الأندية الإنجليزية، وليس ريال مدريد أو برشلونة، بالطبع كلاهما يريدون تدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأداء المخيب للأمال الذي قدمه الفريقين خلال الموسم الماضي، ولكني استبعد فكرة رحيل الثنائي عن ليفربول".

ولعب ستيف ماكمانامان لليفربول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني عام 1999.





- نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

مازال فيروس كورونا القاتل يواصل سحقه للرياضيين حول العالم، حيث فقد نجم ريال مدريد الإسباني أحد أفراد عائلته بسبب الفيروس المُدمر.

وقال أليكس فرنانديز شقيق ناتشو مدافع الفريق الملكي في تصريحات صحفية :"فقدنا أحد أفراد العائلة بسبب فيروس كورونا".

وتعد إسبانيا وإيطاليا ضمن أكثر الدول بعد الصين وإيران معاناة من فيروس كورونا الذي أدى انتشاره لإيقاف العديد من المنافسات الرياضية حول العالم.

يذكر أن لاعبي ريال مدريد يخضعون للحجر الصحي المنزلي كما توقف فريق كرة القدم عن التمارين مؤقتاً.





- تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، إلى أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قرر الرحيل عن صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي قرر عدم البقاء مع الفريق، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل.

ويسعي عملاقي إسبانيا الريال والبرسا إلى الحصول على خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد اللاعب صيدًا ثمينًا لكلاهما.

يذكر أن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة لمدة عامين في البطولات الأوروبية، قد يلعب دورًا في إصرار ساني على الرحيل.





- ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نجم بايرن ميونيخ الألماني، يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بدلًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النمساوي ديفيد ألابا والذي ينتهي تعاقده مع العملاق البافاري في صيف 2021 يُرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال ميركاتو الشتاء القادم.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن ألابا يريد الانتقال لصفوف الفريق الكتالوني، حيث لا يفضل اللاعب النمساوي تمديد تعاقده مع البايرن خلال الفترة المقبلة.

وتُشير الصحيفة، إلى أن مسؤولي لبايرن ميونيخ سيوافقون لا محالة على بيع ألابا نهاية الموسم الجاري حتي لا يرحل بدون مقابل.

ويسعي كذلك ريال مدريد إلى ضم ألابا خلال الميركاتو المقبل، إلا أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني.





- مانشستر سيتي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يحاول حاليا تجديد عقد الإنجليزي رحيم سترلينج مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة لمنع رحيله في الصيف القادم.

وكشفت التقارير أن نادي مانشستر سيتي يريد تجديد عقد سترلينج حتى عام 2024 مقابل 20 مليون يورو كراتب سنوي له مع الفريق.

وحسب ما ذكرته التقارير فإن رحيم سترلينج لا يمانع في تجديد عقده مع مانشستر سيتي في الفترة القادمة ولكن بشرط حصوله على راتب مناسب مع الفريق.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سترلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي.





- بيريز يبشر جماهير ريال مدريد بشأن زيدان

قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الإبقاء على الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الجديد ورفض فكره رحيله عن الملكي.

وكتب صحيفة آس الإسبانية في تقريرها: أجبرت الأزمة الصحية الفريق الملكي على اتخاذ قرارات قبل الموعد المحدد، ومن بينها استمرار زيدان مهما حدث، وسيكون متواجدًا من أجل مشروعه والذي سيبدأ في الموسم القادم.

واضافت: في الواقع، زيدان وطاقمه الفني يعملون على التخطيط للموسم القادم، ولكنهم بالطبع ليسوا متيقّنين من أن الموسم القادم سيبدأ في موعده المحدد نظرًا للأحوال الصحية، وعلى زيدان تحديد مصير بعض اللاعبين مثل خاميس وأودريوزولا وإبراهيم دياز ويوفيتش وماريانو وكذلك بيل.





- السر وراء تمسك ريال مدريد بالتعاقد مع رحيم سترلينج

كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، عن السر وراء تمسك نادي ريال مدريد، بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي النجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وأبدى زيدان إعجابه بقدرات رحيم سترلينج كلاعب كرة، ولذلك سيبذل رئيس الملكي قصارى جهده لإبرام الصفقة دوفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفةإن بيريز رئيس الملكي يريد استغلالسترلينج كفرصة تسويقية مميزة، حيث إن المهاجم الانجليزي لديه عدد كبير من الجماهير.

وتابعت أن هذا سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينج وبيع قميصه، كما سبق وأن حدث مع كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز.

ومن جانبه يذكر أن عقد رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولكن اللاعب قد يفكر في الرحيل بسبب منع فريقه من المشاركة أوروبيًا لموسمين.



