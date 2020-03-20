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إسرائيل تعلن الإفراج عن سجناء أمنيين بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تبحث الإفراج عن سجناء جنائيين خشية تفشي فيروس كورونا في وقت تتجاهل فيه مطالب فلسطينية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل".

وأضافت، أن "وزير الامن الداخلي رأى أن هذه الخطوة اتخذت لصحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون".

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنه تم فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"، بعد إخراجهم من السجن وإعادتهم إليه، محملة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأشارت الهيئة إلى رفض الاحتلال الإفراج عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن الاحتلال يتباطأ في تقديم إجراءات الصحة والسلامة للمعتقلين في كافة المعتقلات ومراكز التوقيف.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوز أعداد المصابين بالفيروس في إسرائيل 700 مصاب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحالة الأولى للوفاة بفيروس كورونا كانت لمسن يبلغ من العمر 88 عاماً، وإنه توفي في مستشفى شعاري تسيدك في مدينة القدس المحتلة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 705 شخص، بينهم جنديان في الجيش الإسرائيلي، الذي ارتفع عدد المصابين في صفوفه إلى 12 جندياً.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع لها صباح الجمعة، على إجراءات حالة الطوارئ في إسرائيل، والتي تضمنت فرض إغلاق كامل في إسرائيل لمدة 7 أيام وسيتم تجديدها بحسب الحاجة بشكل أسبوعي، وذلك للحد من تفشي فايروس الكورونا.

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