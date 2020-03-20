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حصاد البورصة في أسبوع .. "كورونا" تدفع الأجانب بمبيعات تصل الي 948.5 مليون جنيه

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:45 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن الأجانب والعرب حققوا مبيعات بقيمة 948.5 مليون جنيه و108.9 مليون جنيه على التوالي، ونسب استحواذ 28.1 % و5.5% بالترتيب خلال الأسبوع الماضي .

وتعرضت البورصة لخسائر حادة خلال الأسبوع  الماضي بالتزامن مع تراجعات أسواق العالم بعد  تفشي فيروس كورونا ، وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليسجل مستوى 9205 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.33% إلى 840 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 21% إلى 930 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 15.8% ما يعادل 95 مليار جنيه ليغلق عند 504.7 مليار جنيه مقابل 599.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.

وأبدت السوق إشارة قوية للتعافي لتصعد أكثر من 5% فى ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بفضل إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم ومساندة السوق، فضلا عن حوافز حكومية أخرى.

وارتفع المؤشرالرئيسي يوم الخميس بنسبة 5.13% إلى 9205 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 840 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.24% إلى 930 نقطة .

وقررت الحكومة اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 202، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.


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الكلمات المفتاحية

تفشي الفيروس الاجراءات التحفيزية

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