أخبار الزمالك اليوم الجمعة 20 مارس: قرار ناري من مرتضي منصور بسبب كورونا.. الاقتراب من خطف بديل رمضان صبحي.. نجم الأهلي يصدم الزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة ٢٠ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها ضربة جديدة للأهلي ونجم الوداد على ردار الزمالك وقرار ناري من مرتضى منصور بسبب فيروس كورونا وغيرها من الأخبار الهامة.









ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب في الصيف القادم.





يذكر أن الأهلي يضع طاهر محمد طاهر على أجندة الصفقات في حالة تعثر ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.





الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

عقد نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اتفاقاً مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق على التعاقد مع صفقة هجومية في الصيف المقبل





وطلب كارتيرون من الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الصيف المقبل في حالة رحيل مصطفي محمد عن الفريق بعد تألقه وتلقيه أكثر من عرض مميز.





ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، بأن مسؤولي الأبيض يتحركون بقوة خلال الفترة الحالية لضم أحد نجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر، بأن إدارة الزمالك ستدخل في مفاوضات مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، الذي أبلغته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.





نجم الوداد البيضاوي على طاولة الزمالك

تلقى مسئولو الزمالك ترشيحًا للتعاقد مع وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي لضمه في الموسم المقبل وتدعيم الخط الأمامي.





وجاء نجاح تجربة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا فريق الوداد السابقين ونجوم الزمالك حاليًا ليشجع الإدارة للتفكير في ضم وليد الكرتي الذي يقدم مستويات مميزة.





مرتضى منصور يعلن غلق نادي الزمالك لمدة أسبوع آخر قابل للتجديد

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مد فترة إغلاق النادي لمده أسبوع آخر قابله للتجديد.





وجاء قرار رئيس الزمالك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا وتمشيا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الانديه الشعبية وحفاظا على سلامه وصحه أعضاء النادي.





الزمالك يفاضل بين وجدي كشريدة وبن عيادة

يفاضل الزمالك بين الثنائي وجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي والجزائري أشرف بن عيادة لاعب فريق شباب قسطنطينة لضم أحدهما خلال الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.





ووضع مسئولو الزمالك التسجيلات الخاصة بالثنائي أمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمشاهدتها وحسم مصيرهما بشكل نهائي واختيار الأفضل وفقًا لرؤيته واحتياجاته خلال الموسم المقبل.





فرمان ناري من كارتيرون بشأن هجوم الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك على عمل تعديلات بالجملة في خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.





ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لعمل عملية إحلال وتجديد لظروف مختلفة ومنها الاحتراف وعدم القناعة ببعض اللاعبين وهو ما دفعهم لسرعة التجهيز في الوقت الحالي ولتحضير لضم مهاجمين على مستوى مميز.





نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في مفاوضات مع مسؤولو نادي الزمالك، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وحاول مسؤولو الزمالك الدخول في مفاوضات مع محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر المعار إلى صفوف إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.



