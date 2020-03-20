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للحد من فيروس كورونا.. الصحة السعودية تطلق تطبيق "موعد"

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تسعى وزارة الصحة السعودية، إلى بذل قصارى جهدها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عن طريق تقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

*وزارة الصحة وخدمة "موعد"
وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": إنه "يمكنك معرفة التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد من خلال خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد".

*ماهي خدمة "موعد" ؟
هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.

- طريقة الحصول على خدمة "موعد"
ويمكنك الحصول على الخدمة في 4 خطوات من على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ونوضحها لكم في الآتي:

1- تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.
2- استخدام الموقع الإلكتروني.
3- الاتصال على مركز خدمة (937).
4- التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد عن طريقه.

- هل يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة؟
لا توجد شروط تمنع من حجز موعد للمريض على النظام، لذلك تم إيجاد قنوات حجز مختلفة؛ لكن هناك شرط لاستخدام التطبيق أو الموقع وهو ضرورة وجود حساب في موقع (أبشر).

- وقت الاستجابة المتوقع للخدمة
يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى؛ لكن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا.

- نقاط الاتصال للمساعدة
يتم التواصل على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937) لحجز موعد أو رفع شكوى أو طلب مساعدة. ​

- القنوات البديلة لتقييم الخدمة
1- تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.
2- استخدام الموقع الإلكتروني.
3- الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937).
4- التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد.

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الكلمات المفتاحية

كورونا تطبيق موعد الصحة السعودية الصحة السعودية

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