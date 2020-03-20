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عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
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بدأ نادي الزمالك في دراسة فكرة التعاقد مع حسام عاشور أسطورة النادي الأهلي بعد قرار عدم تمديد عقده داخل جدران القلعة الحمراء.


وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أبلغت حسام عاشور في اجتماع اليوم عدم تمديد عقده مع الفريق ليكون الموسم الجاري هو الآخير له بقميص النادي.


وطرح الزمالك اسم حسام عاشور على طاولة التعاقدات الصيفية واستغلال رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي رفض فيه اللاعب الحديث عن العروض المقدمة له.


وانفجر حسام عاشور غضباً من قرار الأهلي برفض فكرة تمديد عقده وهو الأمر الذي قد يلعب عليه الزمالك للانتقام من الأهلي بخطف قائد الفريق .

وتعد فرصة حسام عاشور هي واحدة من أقوي الفرص أمام الزمالك لصفع الأهلي والرد على تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا.
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