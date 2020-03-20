Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 78 وفاة جديدة بـ كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 450 بزيادة 21٪ وهي زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وأضاف مدير وكالة الصحة جيروم سولومون في مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس، بزيادة 15٪ خلال 24 ساعة.

وقال سولومون، إن 1297 شخصاً في حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16٪ مقارنة مع أمس.

وفرضت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، حظر التجول في مدينة نيس (جنوبي البلاد) ابتداء من مساء اليوم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر كريستيان استروسي عمدة مدينة نيس، إغلاق المتنزه الشاطئي بالمدينة التي تقع على البحر المتوسط، في إطار حالة الإغلاق العام في البلاد؛ بسبب انتشار الوباء.

ونقلت قناة "إل سي آي" التلفزيونية عن استروسي قوله: "في الحقيقة هناك غياب لا يحتمل للوعي".

وقرر عدد كبير من المدن الفرنسية، اليوم، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

ويواصل عدد حالات الإصابة بكورونا في فرنسا الصعود بصورة حادة، ووصل إلى 10 آلاف و995 إصابة مؤكدة، وتم تسجيل 372 حالة وفاة بالفيروس حتى بعد ظهر أمس الخميس.

وحذرت الشرطة الفرنسية، اليوم، الركاب الذين يعتزمون التوجه لمحطات السكك الحديدية في العاصمة باريس اليوم وغداً من إجراءات صارمة على خلفية حالة الإغلاق العام، بسبب تفشي الفيروس.

وقالت الشرطة إنه لن يسمح لأحد بمغادرة باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة الوباء.

كما حذرت من محاولة التوجه لأي منطقة أخرى في أنحاء البلاد، حتى ولو للخضوع لقواعد الإغلاق، حيث إنه من شأن ذلك أن يساعد في انتشار الفيروس.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 135 يورو على أي شخص يحاول ركوب قطار من باريس، دون سبب قاهر للسفر، ولن يتم له السماح بالسفر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة فرنسا حالات الاصابة تفشي الفيروس الإجراءات الاحترازية احترازي 78 12 حالة

أخبار تهمك

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ أقل من ساعتين

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

آخر التطورات والأرقام الجديدة حول فيروس "كورونا"

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

فرنسا تحظر تجمعات أكثر من 1000 شخص وسط تفشي كورونا

الصحة: وفاة أول حالة مصرية مصابة بكورونا

الصحة تؤكد: نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر مازالت محدودة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status