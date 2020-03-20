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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عروس توفيت أثناء زفافها بالشرقية

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:44 م
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العروس
العروس
سمر السيد
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أكد شهود عيان أن العروس التي توفيت بسكتة قلبية أثناء زفافها في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية كانت تنتابها حالة من الفرحة والسعادة خاصة بعد ارتدائها الفستان الأبيض.

وروى شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة العروس أنها بعد الانتهاء من تجهيز المكيب أب بالكوافير حضر زوجها وبعض المعازيم لاصطحابها وتوجهوا إلى أحد محلات التصوير لالتقاط صور الزفاف، مضيفين: أن العروس لم يظهر عليها أي ملامح للتعب وتحدثت إلى إحدى قريباتها قبل أن تدخل في غيبوبة قائلة: زغرطي.. أنا فرحانة ومبسوطة".

وأضافوا أنها اثناء استقلالها سيارة الزفاف مع زوجها أصيبت بحالة إغماء وقاموا بنقلها على الفور إلى مستشفى ههيا المركزي إلا أنه تبين إصابتها بـ "سكتة قلبية" مفاجئة أودت بحياتها.

وكان أهالي مدينة ههيا شيعوا اليوم جثمان العروس. حيث حملوا الجثمان داخل "نعش" تم تزينه بالورود وطرحة الزفاف وسط حالة من الحزن التي سادت بين جميع المشيعين.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى ههيا المركزي لـ "نيرة إ ا" مصابة بأزمة قلبية وتوفيت إثر إصابتها.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفاة كانت توجهت برفقة ذويها والمعازيم لالتقاط صور الزفاف وأثناء استقلالها السيارة رفقة زوجها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة ما أودى بحياتها.
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الكلمات المفتاحية

سكتة قلبية العروس الشرقية

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