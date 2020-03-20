نشاط مكثف لأعمال التطهير بجميع الإدارات الصحية بالشرقية





وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، وأماكن التجمعات، والحمامات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما تم تقديم بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية عن أعمال التطهير اليومية بكافة الأماكن وذلك من خلال الإذاعة بالمساجد والسيارات التي تجوب الشوارع والمناطق النائية لنشر الوعي الصحي لكافة المواطنين حفاظا علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة.



وأوضحت مديرية الصحة، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي المواطنين، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والإشراف المباشر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومتابعة السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتطهير مختلف المنشآت والأماكن الحيوية بالمحافظة يوم الجمعة.



قام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بجميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، وعددهم ١٩ إدارة صحية تابعة لمديرية الشئون الصحية، بتنفيذ أعمال التطهير بمختلف الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومراكز الشرطة والسجون، والمستشفيات، ودور العبادة، ومحطات السكك الحديدية، والمواقف العامة للسيارات، وغيرها، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومراكز الشرطة التابعة لكل مركز ومدينة بالمحافظة.