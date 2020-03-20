إغلاق مصنع فريمونت لدى تسلا في كاليفورنيا بسبب فيروس كورونا

على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إيلون موسك رئيس تسلا قام بتوجيه الموظفين للاستمرار في العمل بمصنع فريمونت، ولكن جاءت أوامر من ولاية كاليفورنيا بإغلاق المصنع على الفور والالتزام.





وستضطر تسلا بتنفيذ أوامر ولاية كاليفورنيا بإغلاق التصنيع والتسليم في مصنع فريمونت، وتوقف أكثر من 10,000 موظف عن العمل خلال هذه الفترة.



