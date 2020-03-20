ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على بدائل في حالة عدم التوقيع من النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.









ويعتبر النجم الفرنسي، الهدف الأول لريال مدريد في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق لتعويض غياب كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن الميرنجي في صيف 2018.









وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد سيدخل في سباق التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في حال فشل التعاقد مع مبابي.









وتابع الموقع، أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، وفي حاله فشل التعاقد سيتجه لماني وهالاند.



