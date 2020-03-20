دوريات الأمن تجوب شوارع القاهرة للتأكد من إغلاق المحلات



ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".



وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة.



وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عدة حملات ليلية بجميع أنحاء القطاع، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وقام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات بدوائر الأقسام والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات غير الملتزمة بالقرار.واستمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري القرار عليها في فتح أبوابها، وهي: المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 3132020 للحد من انتشار فيروس كورونا.