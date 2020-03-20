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"استهتار ولا مبالاة".. هكذا علق أحمد بدير على تعامل المصريين مع كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:16 م
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أحمد بدير
أحمد بدير
مصطفى فكيه
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أصبح فيروس كورونا الأزمة الأكبر في العالم حاليًا والتي تلقى بظلالها على المجالات سواء طبية وسياسية واقتصادية وفنية وثقافية، وتفاعل معها المشاهير عبر حساباتهم الشخصية بين متفائل مطمئن لنهاية الأزمة ومتخوف من سرعة انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وعلق الفنان القدير أحمد بدير على انتشار فيرس كورونا من خلال حوار خاص لـ "الفجر الفني" قائلًا:" أنا بقول للناس كلها تلزم بيوتها، وتعزل نفسها حفاظاُ على روحها وعلى أولادها والأسرة، وحفاظا على البلد".

وتابع حديثة قائلاُ: " بيصدر قرار بغلق المقاهي ونتفاجئ بـ أنها ما زالت تعمل، في استهتار ولا مبالاه وعدم مسؤلية، الخطر كبير وداهم، العالم كله بيعاني منه، المفروض إننا نتقي الله في أنفسنا وفي أهالينا وفي بلدنا، ونتبع التعليمات وربنا ينجينا من هذا الوباء".

من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.

ولفتت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تمت الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، وتم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة 50٪، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مؤكدة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل ال(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى المخصص العزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول 3 مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.
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مقاهى صحة عالمية الاجراءات الوقائية اصابات الكورونا احترازي أحمد بدير

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