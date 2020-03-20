"استهتار ولا مبالاة".. هكذا علق أحمد بدير على تعامل المصريين مع كورونا



من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.



ولفتت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تمت الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، وتم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة 50٪، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مؤكدة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل ال(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى المخصص العزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضافت أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول 3 مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.



وتابع حديثة قائلاُ: " بيصدر قرار بغلق المقاهي ونتفاجئ بـ أنها ما زالت تعمل، في استهتار ولا مبالاه وعدم مسؤلية، الخطر كبير وداهم، العالم كله بيعاني منه، المفروض إننا نتقي الله في أنفسنا وفي أهالينا وفي بلدنا، ونتبع التعليمات وربنا ينجينا من هذا الوباء".