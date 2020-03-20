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سفارة فرنسا بالقاهرة: تم تحريف ترجمة تصريحات "روماتيه" بشأن كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:44 م
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السفير الفرنسي في مصر - ستيفان روماتيه
السفير الفرنسي في مصر - ستيفان روماتيه
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قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة، في بيان: إنه "تم تحريف تصريحات السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، بشأن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، وفضحت أكاذيب قناة "الجزيرة" القطرية، ووكالة "الاناضول" التركية، وذيولهما من المواقع والقنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن حقيقة التصريحات المنسوبة للسفير، والتي تحدث فيها عن فيروس كورونا في مصر.

وبحسب ما جاء في بيان السفارة: "خاطب سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، باللغة الفرنسية الجالية الفرنسية في مصر، من خلال تسجيل فيديو جرى نشره بالأمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد تحدث السفير في سياق الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) عن جهود سفارة فرنسا المحشودة لصالح الجالية الفرنسية في مصر".

وأضاف البيان: أنه "قد جرى ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية"، لافتاً إلى أن "الترجمة لا تعكس تماما روح التضامن الكامل، التي تتبناها فرنسا مع مصر والتي جرى الإعراب عنها من خلال هذا الفيديو".

هذا وكانت قناة "الجزيرة" وبعض المواقع الإخوانية نسبوا ترجمة إلى السفير، مفادها أن "مصر ستشهد وضعاً صعباً خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية تفشي فيروس كورونا، مخاطباً الرعايا الفرنسيين في القاهرة بالاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا".

كما تجاهلت "الجزيرة" جانباً من تصريحات السفير الفرنسي، والتي أشاد فيها بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر حيال التعامل مع أزمة الفيروس، معتبرًا أن مصر تتخذ نفس الخطوات والإجراءات التي تتخذها مختلف الدول الأخرى الانعزال وتأجيل الرحلات البحرية والجوية وغيرها من الإجراءات.

وشدد السفير الفرنسي على أن "الأسابيع المقبلة، ستكون صعبة بصفة عامة"، داعياً إلى "التكاتف من أجل مواجهة الفيروس الغامض".

وهي ذاتها الترجمة التي اعتمدتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، ومعها المواقع الإخوانية.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فرنسا سفارة فرنسا سفارة القاهرة

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