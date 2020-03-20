الليلة.. ويزو ضيفة منى الشاذلي في برنامج "معكم"

تحل اليوم الفنانة "ويزو" ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة "Cbc".



وظهرت الإعلامية منى الشاذلي في مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تستقبل ضيوفها ومن بينهم "ويزو" حارصة على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات.





وفي سياق أخر الليلة تستضيف "الشاذلي" العديد من المشاهير ضمن الفقرات الاخرى من برنامجها منهم اللاعب حسين الشحات ووالدته والإعلامية دينا رامز وبناتها والدكتورة هبة السويدي وعدد من الأمهات الأبطال.



وبرنامج "معكم منى الشاذلي" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc"‎"، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة التاسعة مساء.