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عاجل.. الصحة العالمية تكشف أحدث طرق مواجهة كورونا (تطورات جديدة)

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:58 م
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مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
هدى عبدالرازق
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قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تنصح الراشدين بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا، ولمدة ساعة للأطفال كوسيلة احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار خلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، المذاع عبر فضائية  "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن ركوب الدراجة إذا كنتم في دولة تسمح بالخروج، أو ممارسة الرقص واليوجا في الدول التي لا يمكن النزول فيها إلى الشارع.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب الثبات على وضع واحد لفترة طويلة، متابعا: "استمعوا للموسيقي، واقرءوا الكتب، واطلعوا على الأخبار مرتين يوميا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر كورونا مدير منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

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