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عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:54 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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مازال فيروس كورونا القاتل يواصل سحقه للرياضيين حول العالم، حيث فقد نجم ريال مدريد الإسباني أحد أفراد عائلته بسبب الفيروس المُدمر.

وقال أليكس فرنانديز شقيق ناتشو مدافع الفريق الملكي في تصريحات صحفية :"فقدنا أحد أفراد العائلة بسبب فيروس كورونا".

وتعد إسبانيا وإيطاليا ضمن أكثر الدول بعد الصين وإيران معاناة من فيروس كورونا الذي أدى انتشاره لإيقاف العديد من المنافسات الرياضية حول العالم.

يذكر أن لاعبي ريال مدريد يخضعون للحجر الصحي المنزلي كما توقف فريق كرة القدم عن التمارين مؤقتاً.

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ناتشو كورونا القاتل ريال مدريد الحجر المنزلي

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