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فرنسا تعلن فرض حظر التجوال في "نيس" لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:36 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، فرض حظر التجول في مدينة نيس (جنوبي البلاد) ابتداء من مساء اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس، إغلاق المتنزه الشاطئي بالمدينة التي تقع على البحر المتوسط، في إطار حالة الإغلاق العام في البلاد؛ بسبب انتشار الوباء.

ونقلت قناة "إل سي آي" التلفزيونية عن استروسي قوله: "في الحقيقة، هناك غياب لا يحتمل للوعي".

وقرر عدد كبير من المدن الفرنسية اليوم تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

ويواصل عدد حالات الإصابة بكورونا في فرنسا الصعود بصورة حادة، ووصل إلى 10 آلاف و 995 إصابة مؤكدة. وتم تسجيل 372 حالة وفاة بالفيروس حتى بعد ظهر أمس الخميس.

وحذرت الشرطة الفرنسية اليوم الركاب الذي يعتزمون التوجه لمحطات السكك الحديدية في العاصمة باريس اليوم وغدا من إجراءات صارمة على خلفية حالة الإغلاق العام، بسبب تفشي الفيروس.

وقالت الشرطة إنه لن يسمح لأحد بمغادرة باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة الوباء.

كما حذرت من محاولة التوجه لأي منطقة أخرى في أنحاء البلاد، حتى ولو للخضوع لقواعد الإغلاق، حيث إنه من شأن ذلك أن يساعد في انتشار الفيروس.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 135 يورو على أي شخص يحاول ركوب قطار من باريس، من دون سبب قاهر للسفر، ولن يتم له السماح بالسفر.
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نيس كورونا فرنسا حظر التجوال حالات الاصابة تفشي الفيروس الإجراءات الاحترازية احترازي

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