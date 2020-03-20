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فيس بوك تطلق تصميم جديد والوضع الليلي على الويب

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:34 م
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فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
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بدأت شركة فيسبوك اليوم إطلاق تصميم جديد على الويب للمستخدمين تدريجيًا حول العالم ومعه يأتي الوضع الليلي الرسمي.

لم يبدأ التصميم الجديد الآن  تطبيقه إجباريًا لدى الجميع ويحتاج لأشهر حتى يتوفر في كافة أنحاء العالم، بل يتوفر الآن في بعض الدول واللغات خيار جديد يدعى “see new Facebook” من القائمة المنسدلة بجانب صورة الملف الشخصي في الشريط العلوي.

كما يمكنك تجربة التصميم الجديد، حال كان متاحًا لك، والتعرف عليه والعودة للتصميم القديم في حال لم يعجبك. ويتميز التصميم الجديد بالمساحات البيضاء وتوحيده مع تصميم التطبيق الجديد، والأبرز هو دعم الوضع الليلي.

يسهّل التصميم الجديد تصفح الموقع والانتقال بين الأقسام التي أصبح يتم تحميلها بسرعة أكبر.

ويشار إلى أن فيس بوك بدأت باختبار التصميم الجديد على عينة من المستخدمين في بعض دول العالم في ابريل الماضي، ولاحقاً أصبحت توفره على تطبيقاتها الرسمية على أندرويد وآيفون في مايو الماضي، وشوّقت للوضع الليلي مطلع السنة الحالية والآن أصبح جاهزاً للاستخدام.
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وضع ليلي فيس بوك تكنولوجيا تصميم جديد الويب التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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