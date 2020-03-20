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الصحة العالمية تطلق رقما لنشر المعلومات الصحيحة عن كورونا على "واتس آب"

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اطلاق رقمًا عامًا على تطبيق "واتس آب"، لتتيح للناس بمختلف دول العالم الحصول على كافة المعلومات الصحيحة عن تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف أنحاء العالم.

 وبهذا تكون قد وفرت المنظمة العالمية خدمة لنشر الأخبار والأرقام الصحيحة بين الشعوب فى جميع بقاع الأرض بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

هذا الرقم كانت قد أطلقته منظمة الصحة العالمية عبر “واتس آب”، وهو ، ( +41798931892 )، والذى يعد وسيله معرفة هامة من اجل سد الطريق أمام جميع الشائعات المغرضة عن الإصابات والوفيات،وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد ،والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول والتى قد ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى لحظة وصوله إلى عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا.

 

وفيما يتعلق بطريق استخدام رقم منظمة الصحه العالميه على تطبيق “واتس آب”، وعن كيفية الاستفاده من المعلومات المتوفرة عليه، فيما يقدم “موقع صباح مصر “، شرحًا مفصلًا لطريقة استخدامه، وهى كالتالى:

اولا ..القيام بتسجيل رقم الهاتف على قائمة الأرقام بهاتفك المحمول.

ثانيا..القيام بإرسال رسالة عبر تطبيق “واتس آب” للرقم سالف الذكر ويكون نصها( Hi ).

ثالثا..سوف تصلك رسالة فى الحال من منظمة الصحة العالمية لتعريفك بالخدمة.

رابعا..سوف يأتى  نص رسالة منظمة الصحة العالمية، سوف يكون كالتالى:

خامسا ..سوف ترشدك هذه الرسالة باستخدام الأرقام أو الرموز التعبيرية لكى تتلقى توضيحا ومعلومات من المنظمة.

سادسا.. عند إرسال رقم 6 مثلًا فى رسالة جديده، سوف تظهر لك آخر التحديثات للصحافة والأخبار.

سابعا .. بعد تصفحك لجميع الأخبار وعند الرغبه فى العوده لقائمة الاختيارات الرئيسية،سوف ترسل الرقم (0) فى رسالة جديدة.



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واتس اب كورونا صحة عالمية رقم تفشي الفيروس المعلومات اطلاق

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