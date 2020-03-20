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بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:08 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، إلى أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قرر الرحيل عن صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي قرر عدم البقاء مع الفريق، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل.


ويسعي عملاقي إسبانيا الريال والبرسا إلى الحصول على خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد اللاعب صيدًا ثمينًا لكلاهما.

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يذكر أن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة لمدة عامين في البطولات الأوروبية، قد يلعب دورًا في إصرار ساني على الرحيل.
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الكلمات المفتاحية

ساني ريال مدريد برشلونة

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