ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب في الصيف القادم.

وتواصل مسوؤلي الزمالك بالفعل مع طاهر لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.

وطالب نجم المقاولون العرب مسؤولي الأبيض بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالي لأنه لن يتمكن من الرحيل عن صفوف نادي المقاولون العرب قبل هذا الموعد.

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب كثرة إصاباته وسجل خلالهم هدف وحيد.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.





يذكر أن الأهلي يضع طاهر محمد طاهر على أجندة الصفقات في حالة تعثر ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.



