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محافظ كفر الشيخ: توافر السلع وانتظام حركة البيع والشراء بالأسعار المحددة

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن جميع السلع متوفرة بالمنافذ، وحركة البيع والشراء منتظمة طبقا للأسعار المقررة، فضلا عن استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.

ففي مركز ومدينة الحامول، وبالمرور على الصيدليات تبين التزامها بالأسعار المقررة، كما تم المرور على محلات المنظفات ومحلات السلع الغذائية وتبين توافر كافة السلع والمنتجات بأسعارها الطبيعية دون أي تغيير، كما تبين توافر بخاخات الكحول والمطهرات بمحال المستلزمات الطبية ولكن بكميات بسيطة، وقد سبق التفتيش اجراء محاولات شراء وتبين الإلتزام بالأسعار المدونة على العبوات، والتي تتراوح من 10 لـ 15 جنيه للعبوة.

وبالمرور على الصيدليات بمركز ومدينة سيدي سالم؛ تبين التزامها بالأسعار المقررة وتوافر المطهرات الطبية بها ولكن بكميات بسيطة وبمحلات المنظفات والسلع الغذائية تلاحظ توافر كافة السلع والمنتجات بأسعارها المقررة دون أي زيادات وبمحال المستلزمات الطبية؛ تبين توافر بخاخات الكحول والمطهرات التي تحتوى على كحول والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والمُقررة من 10 لـ 15 جنيه لعبوة الكحول، ومن 6 لـ 12 جنيه لعبوة المطهر حسب حجمها ونوعها.

كما أسفرت جهود قسم مباحث التموين بالمحافظة، عن ضبط المدعو "ع. أ.ص" 45 سنة صاحب محل منظفات ومقيم ببندر دسوق حيث وردت معلومات بإنشائه مصنع من دون ترخيص لتعبئة وتوزيع المستحضرات الطبية والمستحضرات الطبية والمطهرات العامة من مواد إنتاج مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على الأسواق بأسعار مبالغ فيها.

وتبين استغلال المتهم الظروف الراهنة بتكالب المواطنين على طلب المطهرات العامة والشخصية، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وباستهدافه تم ضبط 7000 عبوة كحول إيثيلي غير مطابق للمواصفات القياسية، يحمل اسمًا تجاريًا وهميًا، و5000 عبوة مطهر عام فارغة (كحول إيثيلي)، و2000 لتر مواد خام من مستلزمات الإنتاج غير مطابقة للمواصفات.

جدير بالذكر؛ أن هذه الحملات مستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق وفرض سيادة القانون، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.

وأكد المحافظ أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مطهرات كفرالشيخ الكحول والمطهرات السلع الغذائيه التلاعب في الاسعار

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