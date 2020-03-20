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أعراض"كورونا"تواصل الظهورعلى البورصة وتخسر 95 مليار جنيه

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:24 م
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رئيس البورصة محمد فريد
رئيس البورصة محمد فريد
الفجر الاقتصادي
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تسجل أداءا سلبيا خلال تعاملات هذا الأسبوع، وسط خسائر ضخمه في رأسمالها السوقي، رغم القرارات التى اعلنت الحكومة عنها لدعمها من ضمنها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وخفض قيمة ضريبة الدمغة على المتعاملون.

 

وهوي المؤشر الرئيسي للسوق " egx30" بنسبة 17.76% ليغلق عتد مستويات 9205.58 نقطة مقابل مستويات 11194.12 نقطة كان قد استهل تداولات الأسبوع عندها، وتراجع المؤشر"egx70 " متساوي الأوزان بنسبة 23.33% ليصل إلى مستويات 840.47 نقطة مغلقًا عندها تعاملات الأسبوع، وبنسبة 20.6% تراجع المؤشر للأوسع نطاقا " egx100" منهيا تعاملاته عند مستويات 930.12 نقطة.

 

وجني رأسمال السوقي من جراء هذا الهبوط القوي خسائر بقيمة 95.1 مليار جنيه؛ ليصل إلى 504.7 مليار جنيه، مقارنة 599.8 مليار جنيه كان قد حققهم نهاية الأسبوع الماضي.


ولاتزال البورصة تواصل خسائرها منذ بداية انتشا فيروس كورونا التى، كانت لها تداعيات سلبية على عدد من البورصات العالمية.

 


وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 25.8 مليار جنيه بالتداول على 1.4 مليون ورقة مالية، مقارنة 13.0 مليار جنيه وبكمية تداول 990 ورقة مالية الأسبوع الماضي.

 

وظلت السندات تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداولات بنحو 84%  مقابل استحوذت الأسهم على 15.9% من إجمال قيم التداولات.

 

 

وتصدر سهم التجاري الدولي قائمة الأسهم الأكثر تداولا رغم الهبوط في سعره بنحو 12.9%، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على  سهم نحو 1.4 مليار جنيه مستحوذا على نسبة 36.5% من إجمالي قيم التداول في السوق.

 

 

 وأرتفعت وتيرة مبيعات الأجانب بالبورصة ، حيث بلغت نحو 1.2 مليار جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام الجاري. 

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