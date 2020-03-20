عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

رد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على انتقاله لنادي الزمالك في الصيف المقبل بعد قرار رحيله عن الاهلي









وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أبلغ حسام عاشور في الساعات الماضية عن عدم نية تمديد عقده بناء على توصية من المدير الفني رينيه فايلر









وبات حسام عاشور خارج أسوار النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري على أن يكون الموسم الجاري هو الآخير له بقميص المارد الاحمر









ومن جانبه علق عاشور على انتقاله للزمالك قائلاً:" اللي عايزه ربنا يكون.. واللي فيه الخير يقدمه ربنا".









وأضاف:" أنا مصدوم من موقف الأهلي النادي باع حسام عاشور، الوقت الحالي ليس وقتاً للحديث عن الانتقال للزمالك ولكني لن اعتزل".



