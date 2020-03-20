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خاص - تفاصيل عقد شريف إكرامي مع بيراميدز

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:01 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يستعد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتفعيل عقده الجددي مع بيراميدز 
بعدما أعلن النادي الأحمر رحيل الحارس نهاية الموسم.


وأعلن النادي الأهلي منذ قليل الموافقة على رغبة إكرامي بالرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم موجها الشكر له على السنوات التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء ومشيدا بانضباطه والتزامه.


ووقع إكرامي في وقت سابق على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، حيث من المنتظر أن يكمل عملية انتقاله لبيراميدز.


وكشف مصدر مقرب بان إكرامي سيحصل على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد في بيراميدز وسيتربط بعقد لمدة 3 مواسم.
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