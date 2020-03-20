خاص - تفاصيل عقد شريف إكرامي مع بيراميدز

يستعد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتفعيل عقده الجددي مع بيراميدز

بعدما أعلن النادي الأحمر رحيل الحارس نهاية الموسم.









وأعلن النادي الأهلي منذ قليل الموافقة على رغبة إكرامي بالرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم موجها الشكر له على السنوات التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء ومشيدا بانضباطه والتزامه.









ووقع إكرامي في وقت سابق على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، حيث من المنتظر أن يكمل عملية انتقاله لبيراميدز.







