Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث الفجر: سر وفاة زوجين عثر على جثتيهما بالبدرشين

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:51 م
Advertisements
نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

قتل على يد نجل شقيقه.. مناظرة جثة حداد بدار السلام
كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قتل حداد على يد نجل شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهم، عن أن الجثة لرجل ثلاثيني العمر، بها عدة طعنات متفرقة وطعنة بالقلب، نافذة أدت إلى توقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال.
للمزيد هنا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فيلا بعين شمس
طالبت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل فيلا بمنطقة عين شمس، وذلك لحصر التلفيات والخسائر الملحقة به ولمعرفة سبب الحريق.
للمزيد هنا

تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة زوجين عثر على جثتيهما بالبدرشين
كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة زوجين عثر على جثتهما داخل شقتهما بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن وفاتهما إثر اسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب الغاز من السخان.
للمزيد هنا

عاجل.. الداخلية تضبط شخصين نشرا شائعات عن فيروس كورونا
ألقت وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.
للمزيد هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شائعات فيروس كورونا حداد بوابة الفجر المعمل الجنائي الداخلية

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - تفاصيل عقد شريف إكرامي مع بيراميدز

منذ 34 دقيقة

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ نصف ساعة

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ ساعة

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ أقل من ساعتين

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم

نشرة أخبار السادسة.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول الأردن إلى 21 وفاة و35 إصابة

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

نشرة حوادث "الفجر": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح

نشرة حوادث "الفجر": تنفيذ حكم إعدام مغتصب "طفلة البامبرز".. وحريق شقة بوسط البلد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

05:05 م

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status