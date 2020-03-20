نشرة حوادث الفجر: سر وفاة زوجين عثر على جثتيهما بالبدرشين

قتل على يد نجل شقيقه.. مناظرة جثة حداد بدار السلام





انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فيلا بعين شمس

طالبت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل فيلا بمنطقة عين شمس، وذلك لحصر التلفيات والخسائر الملحقة به ولمعرفة سبب الحريق.

للمزيد هنا طالبت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل فيلا بمنطقة عين شمس، وذلك لحصر التلفيات والخسائر الملحقة به ولمعرفة سبب الحريق.



تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة زوجين عثر على جثتيهما بالبدرشين

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة زوجين عثر على جثتهما داخل شقتهما بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن وفاتهما إثر اسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب الغاز من السخان.

للمزيد هنا كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة زوجين عثر على جثتهما داخل شقتهما بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن وفاتهما إثر اسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب الغاز من السخان.



عاجل.. الداخلية تضبط شخصين نشرا شائعات عن فيروس كورونا

ألقت وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.

للمزيد هنا ألقت وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قتل حداد على يد نجل شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهم، عن أن الجثة لرجل ثلاثيني العمر، بها عدة طعنات متفرقة وطعنة بالقلب، نافذة أدت إلى توقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال.