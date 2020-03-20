ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

وكشفت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ميسي حدد طلباته الأساسية لإدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل الموافقة بشكل نهائي على تمديد تعاقد مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الموقع أيضًا، بجانب التعاقد مع نيمار وإعادته مجددًا إلى كامب نو، طلب ميسي ضمانات كافية لمشروع برشلونة على المدي البعيد.





يذكر أن ميسي يمتلك بندًا في عقده مع الفريق الكتالوني يسمح له بالرحيل عن البرسا، حيث أدرج الليو هذا البند الخاص في آخر مرة جدد فيها عقده مع النادي الكتالوني ، وهو ما جعل الأندية الأوروبية الكبري على رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ويتنافسون على ضم نجم برشلونة.

وقال موقع " LE10sport" الفرنسي، بأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جاء على رأس طلبات ليونيل ميسي لتجديد تعاقده مع البلوجرانا.