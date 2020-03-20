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تونس تعلن فرض الحجر الصحي الكامل لمواجهة انتشار كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:19 م
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الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
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أصدر الرئيس التونسي قيس السعيد، قرارا بإعلان الحجر الصحي الكامل على البلاد،ومنع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار الرئيس التونسي، في خطابه حول فيروس كورونا، إلى أن الدولة ستؤمن المرافق الحيوية الضرورية من أمن وصحة وغذاء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لسيدة تبلغ 75 عاماً عادت من تركيا الإثنين.

ونقل "موزاييك إف إم" عن المدير الإقليمي للصحة بسوسة سامي رقيق أن السيدة كانت تخضع للحجر الصحي، وأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على جثتها أثبتت أنها تحمل الفيروس.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التونسية، أنه تم تسجيل وفاة شخصين تونسيين في إيطاليا بفيروس كورونا، ويستحيل إعادة الجثث إلى تونس.

وفرضت السلطات التونسية حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ابتداء من مساء الأربعاء، وكانت قد أغلقت نهاية الأسبوع الماضي حدودها البرية والبحرية والجوية.

وسجلت تونس، الخميس، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ عدد المصابين 39 شخصاً.

ويذكر أن أعلن لطفي المرايحي رئيس "اتحاد الشعب الجمهوري"، الذي يترأس حزبه كتلة المستقبل في البرلمان، إصابته والعديد من قيادات الحزب بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المرايحي، في تدوينة نشرها على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه أبلغ وزارة الصحة التونسية بوضعه الصحي، داعيا السلطات لفرض الحجر الصحي الكامل على البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الرئيس التونسي فرض حظرا على الجولان في المساء مع إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية والإبقاء فقط على رحلات الشحن في ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية.  

 وأوضح عبدالقادر بوعلي، القيادي في اتحاد الشعب الجمهوري، في تصريحات  له، أن رئيس الحزب عقد الأسبوع الماضي اجتماعا جماهيريا في مدينة الحمامات السياحية، وهو ما يستوجب حجرا صحيا على المدينة لمدة 14 يوما للتأكد من خلوها من كورونا.

وتابع أن نحو 300 شخص كانوا ضمن الحاضرين في الاجتماع، ما يعني إصابة العديد من أهالي المدينة.  

رئيس اتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي ترشح للرئاسة في الانتخابات الأخيرة سبتمبر 2019، وحصل على المرتبة السادسة من أصل 27 مرشحا.

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وفاة كورونا مواجهة كورونا تونس الكامل الحجر الصحي اصابات جديدة

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