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انتشال 3 جثث إثر انقلاب "تروسيكل" في ترعة بالبحيرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقي بلاغ من مركز شرطة ابو المطامير يفيد بغرق كلا من "سهير ا.ب" 48 عاما، ربة منزل، "جنات ك.ا" عامان، "يوسف س.ا" 4 سنوات.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة "حسني ا.ح" تروسيكل وذهابة بالقرب من الترعة غادر التروسيكل وتركهم بداخلة فانحدر بهم للترعة المشار اليها، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم للمستشفي وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

كانت ربة منزل لقيت مصرعها اليوم الجمعة، أثر سقوط بلكونة منزل قديم فوقها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور التعليمى يفيد بوصول "عزه السيد أحمد عبد العزيز" ٥٥ عاما جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين سقوط بلكونة منزل قديم على المجنى عليها فى شارع سوق ملوخيه بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وجاري تحرير المحضر اللازم وللعرض على النيابة العامة.

وكانت محافظة البحيرة، شهدت سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة بسبب حالة الطقس السيئ، أدي إلي تخفيض منسوب مياه الترع والمصارف لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية الري وشركتي المياه والكهرباء.

وقال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، من داخل غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، أسفرت عن انهيار عدد ٥ منازل وتم إخلاءهم بالكامل، ولم يسفر ذلك سوى عن إصابة شخصين بكسور وكدمات وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وأن حالتهما مستقرة.

وأشار محافظ البحيرة، أن هناك جهود كبيرة تتم في القطاع الجنوبي للمحافظة تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، إخلاء عدد ٨٠٠ مواطن بمنطقة "عفونة" بوادي النطرون، نظرا لانخفاض المنطقة عن مستوي سطح الأرض، والتي تعرضت لسيول كبيرة في 2015 وتم تسكينهم مؤقتا بمساكن المحافظة لحين انتهاء العاصفة وتوفير كافة متطلباتهم المعيشية كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
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الكلمات المفتاحية

جثث الطقس السي الحماية المدنية البحيرة

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