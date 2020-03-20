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نجيب سويرس عن تبرعاته لأزمة كورونا: "دا بيني وبين ربنا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:38 م
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نجيب سويرس
نجيب سويرس
مي مرسي
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يتنافس عدد من الفنانين للتبرع لمستشفيات الحجر الصحي للمعالجة من فيروس كورونا المستجد،ولتكفل العائلات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل ذالك عبر رجل الأعمال نجيب سويرس عن استيائة من طلبات البعض له بالكشف عن حجم تبرعاته أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر "سويرس" أنه يفعل الخير في صمت ولم يعلن عن أي تبرعات لأنه ضد الإعلان عن فعل الخير وعبر عن ذالك من خلال تغريدة له قائلا "ارجو من كل ال بيسألبوني أو بيطلبو مني التبرع لأزمة كورونا أن يبدأو بأنفسهم الأول ويتبرعو كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن عن اللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان وده بيني وبين ربنا بس وارحمونا من التعليقات الغير مفيدة" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقام رجل الأعمال نجيب سويرس بتلبية دعوة الوزارة والتي تدعو فيها الشعب بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولكنه كالكثيرين شعر بالملل وأعرب عن ذالك من خلال حساباته على موقع التواصل الاجتماعي حيث شارك تغريدة له عبر "تويتر" قائلا "برنامج اليوم الساعة 8:30 من السرير إلى الحمام والخروج من الحمام إلى المطبخ..تناول الفطار"،وكان"سويرس" من الداعمين لحملة البقاء في المنزل.

كان رجل الأعمال نجيب سويرس قد شارك مع الفنان محمد رمضان في كليب أغنية "رايحين نسهر" وشارك "رمضان " فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" لنجيب سويرس من احد الملاهي الليليه وهو يتفاعل مع أغنية "رايحين نسهر" عندما جاء المقطع الخاص ب"بم بم بم".
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا نجيب سويرس تفشي الفيروس التبرعات

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