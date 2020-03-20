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عاجل.. الداخلية تضبط شخصين نشرا شائعات عن فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:13 م
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شائعات
شائعات
هبة عبد الحفيظ
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ألقت وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.

وأوضحت وزارة الداخلية، وفقا لبيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

ومن ناحية أخري أكد مصدر أمني، ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج للشائعات على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح، أن الشائعات التي روجوا لها تعلقت بأخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر على خلاف الحقيقة.

‏كانت الحكومة شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر قوات الامن فيروس كورونا شائعات فيروس كورونا الداخلية

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