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بعد رفض التجديد له.. هل يعتزل حسام عاشور نهائيًا أم يخوض تحدي جديد خارج القلعة الحمراء؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:10 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
علاء خليف
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أعلن النادي الأهلي أنه أبلغ حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم، بأن الخيارات الفنية لفايلر المدير الفني للمادر الأحمر التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، لذا قررت اللجنة عدم تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأصبح حسام عاشور أمام خيارين لا ثالث لهما خلال الفترة الحالية، خوض تجربة جديدة مع أحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الفترة القادمة، أو الاعتزال نهائيًا، وإن كان اللاعب رفض الخيار الأخير، لكن إدارة القلعة الحمراء منحته مهلة للتفكير واتخاذ قراره النهائي.

الأهلي يغري "عاشور" للاعتزال داخل القلعة الحمراء:
 
مجلس الأهلي أكد على تقديره واحترامه لتاريخ حسام عاشور مع القلعة الحمراء، لذا قررت إدارة النادي التراجع عن القرار السابق بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.. كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي إذا قرر الاعتزال بشكل نهائي.

تحدي جديد ينتظر حسام عاشور خارج الأهلي:

أما في حالة رفض حسام عاشور الاعتزال في الوقت الحالي، وقد يكون هذا الخيار الأقرب له، سيكون أمامه الفرصة للإنتقال لأحد الأندية المصرية التي تريد الحصول على خدماته في الفترة الحالية، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية وقدرات بدنية جيدة، ولديه خبرات كبيرة، كما لديه شخصية قيادية رائعة، وكلها مميزات تجعله إضافة لأي فريق.

وكانت تقارير صحفية عديدة أكدت اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات "عاشور" أبرزها نادي الزمالك الذي يسعي بقوة لضم اللاعب في الفترة المقبلة، حيث طلب الحصول علي 10 ملايين سنويا للموافقة على الانتقال إلي القلعة البيضاء، ولكن لم يحسم اللاعب مصيره بشكل نهائي.

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